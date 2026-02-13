Commercialista tradiva i nonni Chiesti 5 anni

Maurizio Nostro, 64enne commercialista di Napoli, è stato accusato di aver tradito i nonni affidandosi a un procedimento di abbreviato e di aver sottratto oltre un milione e mezzo di euro dai loro conti. La procura ha chiesto per lui una condanna a cinque anni e sei mesi di carcere, sostenendo che l’uomo, incaricato di assistere e gestire i patrimoni degli anziani, abbia invece approfittato della sua posizione per intascarsi il denaro. La vicenda ha avuto origine dalle indagini condotte dopo le segnalazioni dei familiari, che si sono accorti di mancanze e anomalie nelle transazioni bancarie. L

Cinque anni e sei mesi. È la richiesta di condanna avanzata ieri dalla Procura in aula per Maurizio Nostro, il 64enne ragioniere commercialista che è finito a processo - in abbreviato - con l'accusa di essersi impossessato di un paio di milioni di euro sottraendoli ai patrimoni degli anziani e delle persone fragili dei quali era amministratore di sostegno. Nostro per questo lo scorso marzo era finito in manette, e un anno fa era stato destinatario di un sequestro preventivo pari alla somma che gli inquirenti ritengono avesse tenuto per sé. Peculato, rifiuto di atti d'ufficio, falso in atto pubblico e autoriciclaggio sono le contestazioni mosse dai pm Donato Greco e Marzia Aliatis.