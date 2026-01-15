Omicidio Nada Cella | Cecere condannata a 24 anni 2 anni al commercialista Soracco
Il tribunale di Roma ha condannato Anna Lucia Cecere a 24 anni di carcere nel processo per l’omicidio di Nada Cella, avvenuto nel 1996 a Chiavari. La sentenza si basa sugli elementi emersi durante le indagini e le testimonianze raccolte. È stato inoltre condannato a due anni il commercialista Soracco, coinvolto nel caso. Questa decisione conclude un lungo iter giudiziario che ha tenuto sotto i riflettori la vicenda per molti anni.
Roma, 15 gennaio 2026 – È stata condannata a 24 anni Anna Lucia Cecere, ex insegnante, imputata nel processo per la more di Nada Cella, la giovane segretaria massacrata il 6 maggio 1996 a Chiavari. La vittima era stata massacrata nello studio del commercialista Marco Soracco, dove lavorava. I giudici della corte d'assise, presieduta dal magistrato Massimo Cusatti, hanno condannato anche il professionista a due anni per favoreggiamento. La pm Gabriella Dotto aveva chiesto l'ergastolo per Cecere (difesa dagli avvocati Giovanni Roffo e Gabriella Martini) e quattro anni per Soracco (avvocato Andrea Vernazza). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
