Fumetti a Comicon Napoli arrivano Makoto Yukimura e Caparezza

A Comicon Napoli arrivano due grandi ospiti, Makoto Yukimura e Caparezza. La XXVI edizione dell’International Pop Culture Festival si terrà alla Mostra d’Oltremare dal 30 aprile al 3 maggio. Gli organizzatori confermano la presenza di artisti di livello internazionale e italiani, pronti a coinvolgere il pubblico con incontri, autografi e presentazioni. I fan sono già in fermento, aspettando di vedere dal vivo i loro beniamini.

Roma, 28 gen. (askanews) – Comicon Napoli 2026 ha annunciato nuovi ospiti internazionali e italiani dellla XXVI edizione dell’International Pop Culture Festival in programma alla Mostra d’Oltremare dal 30 aprile al 3 maggio. Per la prima volta in Italia arriva a Napoli il mangaka giapponese Makoto Yukimura, padre della serie Vinland Saga, manga tra i più amati successi internazionali a tema storico, diventato anche un seguitissimo anime. Con i suoi straordinari disegni, la fama della serie, iniziata nel 2005 e premiata con il Kodansha Manga Award 2012 e il Grand Prize Manga al Japan Media Arts Festival 2009, sta per arrivare in Italia con il suo ultimo numero.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Alla Mostra d’Oltremare di Napoli si prepara una grande festa tra il 30 aprile e il 3 maggio.

