Oggi nelle scuole si lavora per cambiare il modo di insegnare le materie scientifiche. L’obiettivo è far crescere la passione e la curiosità tra i giovani, soprattutto tra le ragazze. La terza edizione della Settimana nazionale delle STEM coinvolge studenti e studentesse, con l’intento di preparare le future generazioni a un mondo sempre più tecnologico e innovativo. In classe si cerca di mostrare che scienza, tecnologia, ingegneria e matematica non sono solo per pochi, ma per tutti.

Stimolare la curiosità e la passione per le materie scientifiche nelle nuove generazioni, favorire la crescita formativa e occupazionale degli studenti e delle studentesse che formeranno il tessuto sociale dell’Italia che verrà: è l’obiettivo della terza edizione della Settimana nazionale delle Stem (Science, Technology, Engineering e Mathematics, le discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche), istituita con la legge n. 187 del 2023 e in programma da ieri e fino all’11 febbraio. E proprio l’ultimo giorno coincide con un’altra ricorrenza: la Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza, istituita nel 2015 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per riconoscere “il ruolo fondamentale che le donne e le ragazze svolgono nella scienza e nella tecnologia” e promuovere l’accesso paritario. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Scienze, femminile plurale: la carriera di domani si costruisce in classe oggi

Approfondimenti su Scienze Femminile

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Scienze Femminile

Argomenti discussi: Tra cura, potere e sapere: una storia plurale delle donne nella medicina; Medicina Femminile Plurale, l'intelligenza delle donne in una 'storia corale invisibile'; Anselm Kiefer e le sue Alchimiste: l’artista omaggia (e rende immortali) le donne che la scienza ha dimenticato; Il posto delle donne nella storia della medicina: una lunghissima strada.

Scienze, femminile plurale: la carriera di domani si costruisce in classe oggiSu Noi Magazine la settimana delle Stem, che si concluderà l’11 con la Giornata delle Donne e Ragazze nella Scienza: le iniziative tra scuole e Università ... msn.com

Scienza sostantivo femminile: a Stem di Unime la sfida per superare il divario di genere Al via la terza edizione con laboratori e seminari dedicati agli studenti... facebook