Come cambierà il rione Sanità e l' area dei Vergini | tutti gli interventi previsti

Il Rione Sanità e l’area dei Vergini a Napoli cambieranno volto grazie a un nuovo progetto di riqualificazione. È stato presentato presso la chiesa di Santa Maria Maddalena ai Cristallini, nel cuore di uno dei quartieri più popolari della città, il Progetto Territoriale Integrato, che prevede interventi mirati per migliorare strade, piazze e spazi pubblici, con l’obiettivo di riqualificare un’area spesso criticata per il degrado e la mancanza di servizi. Tra le novità ci sono lavori di rifacimento di pavimentazioni, l’installazione di nuove luci e il recupero di alcune strutture

stralcio 1 "Percorsi": avente ad oggetto la riqualificazione di spazi pubblici e approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 518 del 28 ottobre 2025 di importo complessivo di oltre 5 milioni di €. - comparto 1: situato nell'area ovest e comprendente l'asse di via Fontanelle – via della Sanità, dal Cimitero delle Fontanelle fino all'incrocio con la Discesa della Sanità; - comparto 2: situato nell'area est e comprendente l'asse di via della Sanità – via Arena della Sanità, dall'incrocio con la Discesa della Sanità fino all'incrocio con via Vergini; - comparto 3: situato nell'area nord e comprendente l'asse di via San Vincenzo – via San Gennaro dei Poveri e la rampa San Gennaro dei Poveri; - comparto 5: situato nell'area sud-est e comprendente l'area di via Vergini.

A Napoli sono state istituite nuove zone rosse, estendendo le restrizioni anche al Rione Sanità e all’area compresa tra corso Garibaldi e Porta Nolana.

