A Napoli sono state istituite nuove zone rosse, estendendo le restrizioni anche al Rione Sanità e all’area compresa tra corso Garibaldi e Porta Nolana. Questa decisione mira a contenere la diffusione di determinate criticità, adottando misure specifiche nelle aree di maggiore attenzione. Di seguito, un aggiornamento sulle zone interessate e sulle eventuali novità relative alle restrizioni in corso.

Zone rosse a Napoli, arrivano anche al Rione Sanità e sull'asse corso Garibaldi-Porta Nolana. L'annuncio al termine della riunione di oggi in Prefettura. "Un provvedimento tanto atteso e fortemente richiesto dalla nostra Municipalità2 " scrive sui social il vicepresidente municipale Luigi Petroli, in riferimento all'area compresa tra Porta Nolana e Corso Garibaldi. La giunta del presidente Roberto Marino ha " perorato tale provvedimento – ricorda Petroli- in tutte le sedi istituzionali competenti e ai tavoli prefettizi dedicati alla sicurezza urbana". A detta del vicepresidente, la decisione "risponde alle reiterate istanze provenienti da una situazione caratterizzata da persistenti criticità sotto il profilo della sicurezza urbana, del degrado e dell'illegalità diffusa".

© Anteprima24.it - Napoli, istituite zone rosse anche al Rione Sanità e nell’area tra corso Garibaldi e Porta Nolana

Napoli, Municipalità 2 protesta per nuove zone rosse: “Manca l’area corso Garibaldi-Porta Nolana”A Napoli, la Municipalità 2 manifesta preoccupazione per le nuove zone rosse introdotte, evidenziando l’assenza di un’area tra Corso Garibaldi e Porta Nolana, considerata di particolare rilevanza.

A Napoli due nuove zone rosse: saranno alla Sanità e a Porta NolanaIl prefetto Michele di Bari ha annunciato l’eventuale istituzione di due nuove zone rosse a Napoli, riguardanti Porta Nolana e il rione Sanità.

