Chiuso lo svincolo di Lomazzo sud sulla A9 | disagi nella notte del 25 novembre
Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso sono in programma nuove limitazioni al traffico: dalle 21 di martedì 25 novembre alle 5 di mercoledì 26 novembre 2025 lo svincolo di Lomazzo sud sarà chiuso in entrata per chi viaggia in direzione Lainate, a causa di lavori di pavimentazione programmati da Autostrade. 🔗 Leggi su Quicomo.it
