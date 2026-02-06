Questa mattina a Milano si sono riuniti diversi leader mondiali e rappresentanti di alto livello. Giorgia Meloni ha incontrato il vicepresidente americano J.D. Vance in prefettura, mentre ieri sera aveva cenato con il presidente Mattarella e il Cio. La città si trasforma in un palcoscenico internazionale, con capi di Stato e di governo che arrivano per discutere non solo di sport, ma anche di questioni diplomatiche importanti.

L'incontro oggi in prefettura a Milano fra Giorgia Meloni e il vicepresidente americano J.D. Vance, preceduto dal faccia a faccia della premier con il presidente della Polonia Karol Nawrocki, Stato nevralgico sul fronte del conflitto fra Russia e Ucraina da solo basta a confermare come le Olimpiadi siano sì un appuntamento sportivo di importanza assoluta ma anche un'occasione diplomatica a livello globale. Lo ha ribadito anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella, che dopo l'auspicio del rispetto della tregua olimpica pronunciato all'inaugurazione della 145ma sessione del Cio lunedì scorso, alla cena alla Fabbrica del Vapore offerta dalla presidente del Comitato olimpico Kirsty Coventry, a capi di Stato e governo ha spiegato che le parole del motto olimpico 'Citius, altius, fortius, communiter', ovvero più veloce, più in alto, più forte, insieme "non sono soltanto un programma sportivo: dovrebbero essere, sono, un programma cui dovrebbero ispirarsi tutti i governi del mondo nelle relazioni tra di loro". 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Olimpiadi, Vance a Milano. Ieri la cena con Mattarella e il Cio, oggi vede Meloni. In città capi di Stato e di governo e teste coronate

La cena di gala delle Olimpiadi Milano Cortina si è svolta a Milano, con un menu firmato dai fratelli Cerea del ristorante Da Vittorio di Brusaporto.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano e Cortina ha visto arrivare a migliaio di ospiti provenienti da tutto il mondo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

