Caccia illegale | sequestrati fucili e richiami per volatili vietati a 3 cacciatori
A Ravenna, tre cacciatori sono stati sanzionati per attività venatoria illegale nella valle Lavadena. Durante un controllo, sono stati sequestrati fucili e richiami per volatili vietati, evidenziando il rispetto delle normative sulla caccia. L’intervento si inserisce nelle attività di tutela ambientale e controllo del rispetto delle leggi vigenti in materia di fauna selvatica.
Ravenna, 14 gennaio 2026 - Risiedono nel Ravennate i tre cacciatori che sono stati sanzionati mentre esercitavano attività venatoria illegale all’interno di un appostamento fisso nella valle ‘Lavadena’, lungo l’argine sinistro del fiume Reno. Controllo congiunto. Ad effettuare un controllo congiunto, nell’ambito delle attività di tutela ambientale e salvaguardia della fauna selvatica, sono stati i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Ravenna e gli agenti della Polizia Provinciale di Ravenna. Nel corso delle operazioni è stato accertato l’utilizzo di richiami vietati dalla normativa nazionale e in particolare dalla Legge n. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: A caccia con richiami acustici vietati, tre cacciatori denunciati a San Giorgio a Colonica
Leggi anche: Sorpresi con richiami vietati, tre cacciatori nei guai: uno denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale
Arrestato 69enne di Sarroch per bracconaggio e armi clandestine.
Caccia illegale: sequestrati fucili e richiami per volatili vietati a 3 cacciatori - I ripetitori acustici elettromagnetici illegali erano completi di telecomandi, campane altoparlanti e batterie. ilrestodelcarlino.it
Munizioni al piombo e richiami vietati: tre sanzioni per caccia illegale nel ravennate - Uno dei tre cacciatori sarebbe fuggito al momento dei controlli, venendo denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale ... ravennaedintorni.it
Caccia illegale nel ravennate: in tre sorpresi con richiami vietati - Tre cacciatori, tutti residenti nel Ravennate, sono stati sanzionati mentre esercitavano attività venatoria illegale all’interno di un appostamento fisso nella valle “Lavadena”, lungo l’argine sinistr ... ravennawebtv.it
Castel Volturno- Le ruspe squarciano il manto erboso dei campi da golf di Castel Volturno. Non è un restyling, ma una caccia all’oro nero dello smaltimento illegale. Un’indagine che riaffiora dal passato, seguendo il filo sporco di una conversazione in auto. Da x.com
Il pangolino, l’unico mammifero al mondo ricoperto di squame, sembra uscito da una fiaba, ma la sua storia è tutt’altro che magica. È l’animale più trafficato del pianeta e oggi rischia l’estinzione. Vittima di caccia illegale e perdita di habitat, ha bisogno di tutta facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.