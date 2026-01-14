A Ravenna, tre cacciatori sono stati sanzionati per attività venatoria illegale nella valle Lavadena. Durante un controllo, sono stati sequestrati fucili e richiami per volatili vietati, evidenziando il rispetto delle normative sulla caccia. L’intervento si inserisce nelle attività di tutela ambientale e controllo del rispetto delle leggi vigenti in materia di fauna selvatica.

Ravenna, 14 gennaio 2026 - Risiedono nel Ravennate i tre cacciatori che sono stati sanzionati mentre esercitavano attività venatoria illegale all’interno di un appostamento fisso nella valle ‘Lavadena’, lungo l’argine sinistro del fiume Reno. Controllo congiunto. Ad effettuare un controllo congiunto, nell’ambito delle attività di tutela ambientale e salvaguardia della fauna selvatica, sono stati i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Ravenna e gli agenti della Polizia Provinciale di Ravenna. Nel corso delle operazioni è stato accertato l’utilizzo di richiami vietati dalla normativa nazionale e in particolare dalla Legge n. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caccia illegale: sequestrati fucili e richiami per volatili vietati a 3 cacciatori

