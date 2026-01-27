In un'area di spaccio a Milano, un 28enne è stato ucciso durante un controllo della polizia. L’agente coinvolto è indagato per omicidio volontario. L’episodio si è verificato in una delle zone di traffico di droga vicino a Rogoredo, evidenziando le criticità legate alle piazze di spaccio nel quartiere.

Milano – Il controllo in una delle tante mini piazze di spaccio che circondano l’area di Rogoredo. Uno degli avamposti mobili dei pusher di eroina, migrati progressivamente verso sud dopo lo smantellamento del boschetto di via Sant’Arialdo. Un nordafricano fermato a fatica col sospetto che sia uno spacciatore da quattro agenti del commissariato di zona, due in borghese e due in divisa. Poi all’improvviso sbuca un secondo uomo, probabilmente uscito da una tenda. Ad accorgersi di lui sono altri due poliziotti in abiti civili, impegnati con gli altri colleghi nello stesso servizio: stando a una prima ricostruzione ancora da confermare, urlano “Fermo, polizia”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 28enne ucciso nel bazar dell'eroina: l'agente è indagato per omicidio volontario. "Fermo, polizia": poi lo sparo alla testa da 15 metri

In un'operazione di polizia a Rogoredo, un giovane di 28 anni è stato colpito mortalmente durante un controllo in un bazar di eroina.

In un episodio avvenuto a Milano, un giovane di 28 anni è stato ucciso da un agente di polizia mentre si trovava in via Impastato, nel quartiere Rogoredo.

