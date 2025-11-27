Massa Carrara, 27 novembre 2025 – Hanno chiesto un incontro con Retiambiente per capire il futuro della raccolta dei rifiuti in provincia e hanno avuto una bella doccia fredda. Il biodigestore non si farà, come avevano già annunciato i vertici di Retiambiente, e al suo posto si dirotterà al Cermec un impianto per la raccolta secca dedicata a carta, plastiche e sfalci. Ieri l’incontro chiesto da Cgil, Cisl e Uil con Retiambiente e i Comuni di Massa e di Carrara. Il sindaco Francesco Persiani dopo la relazione del presidente Daniele Fortini se ne è andato, mentre Serena Arrighi ha illustrato il processo di conferimento dentro la holding che sarà perfezionato entro la fine dell’anno con un’assemblea dei soci che si terrà, dopo un consiglio comunale ad hoc, entro il 22 dicembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Biodigestore addio: al suo posto un polo per il trattamento dei rifiuti secchi