A Collodi torna il teatro di strada nel parco di Pinocchio
Collodi (Pistoia), 26 dicembre 2025 – Il teatro di strada torna a incantare il Parco di Pinocchio a Collodi. Dal 26 al 30 dicembre alcuni dei migliori artisti del Senza Fili Pinocchio Street Festival, saranno i protagonisti di una kermesse teatrale capace di coinvolgere grandi e piccoli. “ Mangiafoco ” è il titolo di questa rassegna di teatro di strada, con tanti spettacoli di cantastorie e teatro comico, ogni giorno dalle 14 alle 16, grazie al sostegno del MIC- ministero della cultura italiano. Dopo il mese di agosto, si rinnova il connubio tra il festival e il parco. Da 10 anni Collodi ospita il Senza Fili- Pinocchio Street Festival, un evento urbano a carattere internazionale dedicato al teatro, la musica e il circo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Collodi oltre Pinocchio
Leggi anche: "Non solo Pinocchio. Esperienze e collaborazioni giornalistiche di Carlo Lorenzini Collodi"
Parco di Pinocchio, grandi appuntamenti col teatro di strada.
A Collodi torna il teatro di strada nel parco di Pinocchio - Collodi (Pistoia), 26 dicembre 2025 – Il teatro di strada torna a incantare il Parco di Pinocchio a Collodi. lanazione.it
Pinocchio Senza Fili, si comincia. Sessanta eventi nel parco di Collodi. Un teatro che genera comunità - Inizia oggi il fine settimana di teatro, musica e circo organizzato a Collodi per il ’Senza Fili Pinocchio Street Festival’ dall’associazione Senza Fili aps, collaborando con la Fondazione Nazionale ... lanazione.it
Il palco il teatro come luogo di transizione, dove puoi trovare la tua verità .
Uscita per la prima volta a puntate nel 1981 sulle pagine del «Giornalino», questa irresistibile versione a fumetti del classico di Collodi è un capolavoro tornato alla luce. Oggi, a quasi trent’anni dalla sua ultima apparizione in volume, questo tesoro nascosto to - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.