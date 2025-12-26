Collodi (Pistoia), 26 dicembre 2025 – Il teatro di strada torna a incantare il Parco di Pinocchio a Collodi. Dal 26 al 30 dicembre alcuni dei migliori artisti del Senza Fili Pinocchio Street Festival, saranno i protagonisti di una kermesse teatrale capace di coinvolgere grandi e piccoli. “ Mangiafoco ” è il titolo di questa rassegna di teatro di strada, con tanti spettacoli di cantastorie e teatro comico, ogni giorno dalle 14 alle 16, grazie al sostegno del MIC- ministero della cultura italiano. Dopo il mese di agosto, si rinnova il connubio tra il festival e il parco. Da 10 anni Collodi ospita il Senza Fili- Pinocchio Street Festival, un evento urbano a carattere internazionale dedicato al teatro, la musica e il circo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Collodi torna il teatro di strada nel parco di Pinocchio

Leggi anche: Collodi oltre Pinocchio

Leggi anche: "Non solo Pinocchio. Esperienze e collaborazioni giornalistiche di Carlo Lorenzini Collodi"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Parco di Pinocchio, grandi appuntamenti col teatro di strada.

A Collodi torna il teatro di strada nel parco di Pinocchio - Collodi (Pistoia), 26 dicembre 2025 – Il teatro di strada torna a incantare il Parco di Pinocchio a Collodi. lanazione.it