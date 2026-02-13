Cocciaretto Doha | sconfitta ai quarti ma sguardo alle Olimpiadi e crescita nel circuito WTA

Elisabetta Cocciaretto ha perso nei quarti di finale al Qatar TotalEnergies Open 2026 contro Jelena Ostapenko, ma il suo impegno nel torneo di Doha ha mostrato chiaramente come stia migliorando nel circuito WTA. La giovane tennista italiana, che ha quasi centrato l’impresa di superare la numero 10 del mondo, ha sottolineato come la forza di Federica Brignone sia un esempio per lei, e ha confermato di voler puntare forte alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Cocciaretto, Doha sfiora l’impresa e guarda alle Olimpiadi: “Brignone un esempio di forza”. Doha, Qatar – Elisabetta Cocciaretto ha concluso il suo percorso al Qatar TotalEnergies Open 2026 con una sconfitta nei quarti di finale contro Jelena Ostapenko, ma il torneo ha confermato la sua crescita nel circuito WTA e l’ambizione di competere ad alti livelli, con un occhio sempre più puntato sulle prossime Olimpiadi di Milano Cortina. La tennista marchigiana, attualmente numero 40 del mondo, ha raggiunto per la prima volta i quarti in un torneo WTA 1000, un risultato significativo che la avvicina al suo best ranking di numero 29, stabilito nell’agosto del 2023.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su cocciaretto doha Wta Doha 2026, Cocciaretto vola ai quarti Elisabetta Cocciaretto si qualifica ai quarti di finale del Wta Doha 2026. LIVE Cocciaretto-Li, 7-6, 5-7, 6-4, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurra strappa il pass ai quarti in un WTA 1000 per la prima volta in carriera Dopo una battaglia lunga tre set, Elisabetta Cocciaretto centra un risultato storico. Ultime notizie su cocciaretto doha Argomenti discussi: Wta 1000 Doha, Cocciaretto ai quarti: Li ko; Cocciaretto sconfitta ai quarti a Doha: Ostapenko vince in due set e vola in semifinale; Doha su SuperTennis: Cocciaretto ci prova ma in semifinale va Ostapenko; Elisabetta Cocciaretto va ai quarti di finale del Wta 1000 di Doha. Cocciaretto sconfitta ai quarti a Doha: Ostapenko vince in due set e vola in semifinaleLa tennista azzurra ha avuto la peggio al termine di un'ora e quaranta di gioco. Passa al turno successivo la lettone: ecco chi affronterà ... tuttosport.com WTA Doha, Cocciaretto: Contro Ostapenko mi è mancata aggressività. Brignone incredibileSono molto concentrata sulle Olimpiadi Invernali. Quello che ha fatto la Brignone è incredibile, ha ammesso Cocciaretto da Doha ... ubitennis.com Ostapenko rompe i sogni di Elisabetta Cocciaretto che nel WTA 1000 di Doha viene eliminata ai quarti di finali. La tennista azzurra cede il passo alla collega lettone in due set col punteggio di 7-5 6-4. Elisabetta esce di scena comunque a testa altissima, dopo - facebook.com facebook Cocciaretto fuori ai quarti al Wta Doha: Ostapenko vince in due set #SkySport #SkyTennis x.com