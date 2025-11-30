Cade da un' impalcatura 50enne in gravi condizioni

Arezzonotizie.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a una caduta da alcuni metri di altezza. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi nella zona tra Rigutino e Frassineto. L'uomo si sarebbe trovato su un'impalcatura per dei lavori domestici quando è finito rovinosamente a terra. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

cade impalcatura 50enne graviOperaio cade da impalcatura, è grave - Un operaio di 60 anni di Belmonte Mezzagno, secondo le prime ricostruzioni, è caduto da un’impalcatura al terzo piano in un cantiere edile al Policlinico di Palermo. Scrive grandangoloagrigento.it

Operaio cade da un’impalcatura al Policlinico di Palermo, gravissimo in rianimazione - Un operaio di 60 anni di Belmonte Mezzagno è caduto da un’impalcatura al terzo piano in un cantiere edile al Policlinico di Palermo. Da blogsicilia.it

Cade da un’impalcatura al Policlinico, sessantenne in gravi condizioni - Un operaio di 60 anni, residente a Belmonte Mezzagno, è rimasto gravemente ferito dopo una caduta da un’impalcatura situata al terzo piano di un cantiere ... Come scrive canalesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Cade Impalcatura 50enne Gravi