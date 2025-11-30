Cade da un' impalcatura 50enne in gravi condizioni
Un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a una caduta da alcuni metri di altezza. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi nella zona tra Rigutino e Frassineto. L'uomo si sarebbe trovato su un'impalcatura per dei lavori domestici quando è finito rovinosamente a terra. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
