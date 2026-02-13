Clochard morto in un parco sotto il cavalcavia

Il clochard marocchino di 43 anni, che era già stato soccorso in passato dai sanitari di Areu a causa di problemi di salute, è morto nel parco di via della Pecetta, sotto il cavalcavia Bacula. La causa del decesso sarebbe legata alle sue condizioni di salute precarie, aggravate dal freddo di questa notte, che lo aveva lasciato indebolito. Un testimone ha raccontato di averlo visto ieri pomeriggio in compagnia di alcune persone, ma questa mattina nessuno ha più trovato traccia di lui.

Era già stato male in passato, soccorso dai sanitari di Areu. Stavolta non ce l’ha fatta il clochard marocchino di 43 anni che dormiva nel parco di via della Pecetta, sotto il cavalcavia Bacula. L’allarme è scattato qualche minuto prima delle 19 di ieri, ma purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare: i primi segni di decomposizione sul cadavere lasciano pensare che fosse deceduto già da alcuni giorni. La prima ispezione del medico legale ha escluso la presenza di segni di violenza sul corpo, lasciando come unica ipotesi agli agenti delle Volanti quella della morte per cause naturali. Si tratta del settimo senza fissa dimora deceduto in città dall’inizio del 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Clochard morto in un parco sotto il cavalcavia Milano, clochard morto per il freddo sotto il cavalcavia di via Padova: terzo caso da inizio anno A Milano, un uomo senza dimora è deceduto a causa delle temperature rigide sotto il cavalcavia di via Padova, portando a tre il numero di decessi da inizio anno legati al freddo. Clochard trovato morto per il freddo su una panchina in un parco di Brescia Questa mattina a Brescia un uomo senza tetto di 42 anni è stato trovato morto su una panchina in un parco di via Milano. Contenuti correlati Argomenti discussi: Un altro clochard è stato trovato morto in strada a Milano; Un altro clochard morto a Milano, sono sei in un mese. Mario Furlan (City Angels): Servono strumenti nuovi; Tragedia in via Milano, clochard muore al freddo su una panchina; Brescia, un altro uomo morto trovato in un parco cittadino. Clochard morto in un parco sotto il cavalcaviaEra già stato male in passato, soccorso dai sanitari di Areu. Stavolta non ce l’ha fatta il clochard marocchino ... msn.com Clochard trovato morto in un parco a Milano, aveva 43 anni: è la settima vittima del gelo da inizio annoÈ stato rinvenuto il cadavere di un 43enne in un parco sotto un cavalcavia in zona Bovisa a Milano. È la settima vittima del gelo da inizio anno. fanpage.it Morto su una panchina: «Non era un clochard, nessuno lo ha soccorso» x.com Milano, un altro clochard trovato morto per strada: è il settimo da inizio anno. Il 43enne era sotto al cavalcavia Bacula - facebook.com facebook