Questa mattina a Brescia un uomo senza tetto di 42 anni è stato trovato morto su una panchina in un parco di via Milano. La polizia è intervenuta subito dopo la scoperta e ora cerca di capire cosa sia accaduto. Il senzatetto, di nazionalità uzbeka, sembrerebbe essere deceduto a causa del freddo. Non ci sono ancora dettagli su eventuali responsabilità o cause precise, ma la scena ha suscitato tristezza tra i residenti della zona.

Brescia, 6 febbraio 2026 - Un senzatetto di 42 anni, di nazionalità uzbeka, è stato trovato morto questa mattina su una panchina in un parco della zona di via Milano, a Brescia.A dare l'allarme sono stati i residenti che lo hanno notato riverso sulla panchina. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza e un'automedica ma l'uomo era già morto. La morte in un giardinetto. Secondo le prime informazioni, il 42enne viveva da tempo nell'area e utilizzava il giardinetto come riparo notturno. Era noto in zona per le sue condizioni di salute precarie e per la situazione di forte disagio. Durante la notte avrebbe cercato di proteggersi dal freddo con il cappotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Clochard trovato morto per il freddo su una panchina in un parco di Brescia

Approfondimenti su Brescia Parco

Un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto questa mattina su una panchina in un parco di Brescia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Brescia Parco

Argomenti discussi: Milano, clochard trovato morto per il freddo in viale Cassala: è il quinto del 2026; Clochard trovato morto a Milano: è la quinta vittima del freddo da inizio anno; Clochard trovato morto tra i negozi. Quinta vittima del freddo dall’inizio del 2026 a Milano; Milano, clochard trovato morto in piazza Luigi di Savoia, vicino alla stazione Centrale: dimostra circa 25 anni, è spirato nella notte in un giaciglio in strada.

Un clochard è stato trovato morto a Milano, è il quinto caso: indagini in corso per stabilire la causaUn altro clochard è stato trovato morto a Milano. La scoperta è stata fatta nella giornata di oggi, martedì 3 febbraio 2026, alle 9 del mattino. Il corpo si trovava in viale Cassala. Sul posto sono ... fanpage.it

Clochard morto per il freddo: è il secondo in meno di 48 ore a MilanoL’uomo è stato trovato in via dell'Aprica, in zona Lancetti. Da gennaio sono sei i senza dimora deceduti. La maggior parte di loro non ha ancora un nome ... ilgiorno.it

È stato trovato senza vita all’alba, su una panchina di un parco, in una notte segnata dal freddo intenso. Un clochard è morto a Brescia, dove viveva da tempo. A lanciare l’allarme sono stati i residenti della zona, che lo vedevano spesso dormire lì. Secondo i r facebook

Clochard morto a Milano vicino alla Stazione Centrale, aveva 25 anni. Trovato senza vita questa mattina in un giaciglio di fortuna #ANSA x.com