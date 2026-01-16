A Milano, un uomo senza dimora è deceduto a causa delle temperature rigide sotto il cavalcavia di via Padova, portando a tre il numero di decessi da inizio anno legati al freddo. Nonostante le misure di assistenza adottate dall'amministrazione comunale, le sfide nel garantire tutele adeguate alle persone in situazioni di vulnerabilità rimangono evidenti.

Milano – Un altro morto per il freddo a Milano nonostante il piano di assistenza messo a punto da Palazzo Marino. È il terzo senzatetto deceduto in città nel giro di pochi giorni, da quando la colonnina del mercurio si è sensibilmente abbassata. Questa mattina è stato trovato senza vita un clochard di circa 40 anni sotto un cavalcavia di via Padova. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato oltre agli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che costatare la morte dell’uomo dovuta molto probabilmente alle temperature rigide. Il ritrovamento è avvenuto verso le 10.30 all’altezza del sottopassaggio all’incrocio con via Esterle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, clochard morto per il freddo sotto il cavalcavia di via Padova: terzo caso da inizio anno

Leggi anche: Tragedia a Milano, clochard trovato morto per strada: ucciso dal freddo

Leggi anche: Il caso del clochard morto a Milano senza un nome. L’appello degli abitanti del quartiere: «Qualcuno ci racconti di lui»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Due uomini morti in strada per il freddo in pochi giorni a Milano; Milano, muore di freddo al capolinea della M3: Andrea stroncato dal gelo a 34 anni; Muore di freddo vicino alla metro, riapre l’emergenza clochard a Milano; Il freddo uccide un clochard a Cadorna.

Tragedia a Milano, clochard trovato morto per strada: ucciso dal freddo - Ennesima tragedia per le strade di Milano dove nella mattina di venerdì 16 gennaio è stato trovato il corpo senza vita di un uomo senza fissa dimora, morto probabilmente a causa del freddo. milanotoday.it

Milano, senzatetto trovato morto sotto il ponte della ferrovia in via Padova: è la terza vittima dall'inizio dell'anno - Secondo i primi accertamenti l'uomo, che dimostra circa 40 anni, potrebbe essere stato ucciso da un malore, anche a causa del freddo della nottata ... milano.corriere.it