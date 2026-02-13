Clima Trump cancella norme anti gas serra Brasile ferma deforestazione
Donald Trump ha revocato le norme contro le emissioni di gas serra, accusando le restrizioni di ostacolare l’economia. Nel frattempo, in Brasile, le autorità annunciano una riduzione significativa della deforestazione nell’Amazzonia, con meno aree tagliate rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
L'emergenza climatica nel pianeta. Mentre Trump cancella la normativa anti gas serra, dal Brasile arriva la notizia del netto calo della deforestazione dell'Amazzonia.
Donald Trump ha firmato oggi un ordine esecutivo che annulla le norme ambientali introdotte durante l’amministrazione Obama, eliminando la classificazione ufficiale del cambiamento climatico come minaccia per la salute pubblica e l’ambiente.
Donald Trump ha annunciato la cancellazione delle norme sul clima introdotte dall’amministrazione Obama, eliminando così uno dei pilastri delle politiche ambientali statunitensi.
