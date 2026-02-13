Trump cancella le norme volute da Obama sul clima

Donald Trump ha firmato oggi un ordine esecutivo che annulla le norme ambientali introdotte durante l’amministrazione Obama, eliminando la classificazione ufficiale del cambiamento climatico come minaccia per la salute pubblica e l’ambiente. La decisione arriva a poche settimane dalla pubblicazione di un rapporto scientifico che evidenziava l’aumento delle emissioni di gas serra sotto la sua amministrazione. Tra le misure cancellate ci sono le regole per limitare le emissioni delle centrali a carbone, considerate troppo restrittive dai sostenitori di Trump.

Il cambiamento climatico non più considerato una minaccia ufficiale. Nuovo dietrofront dell'amministrazione guidata da Donald Trump sul fronte ambientale: il cambiamento climatico non sarà più formalmente ritenuto una minaccia per la salute pubblica e per l'ambiente. L'annuncio è arrivato da Lee Zeldin, attuale amministratore della Environmental Protection Agency (E.P.A.), che ha dichiarato: "Poniamo ufficialmente fine al cosiddetto 'Parere di pericolosità', una politica disastrosa dell'era Obama". Cos'è l'"endangerment finding". Il cosiddetto "endangerment finding", introdotto nel 2009 durante la presidenza di Barack Obama, rappresentava una valutazione scientifica secondo cui le emissioni di gas serra costituiscono un rischio concreto per la salute e il benessere della popolazione.