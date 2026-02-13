Trump cancella le norme di Obama sul clima smantellando così il pilastro delle politiche climatiche

13 feb 2026

Donald Trump ha annunciato la cancellazione delle norme sul clima introdotte dall’amministrazione Obama, eliminando così uno dei pilastri delle politiche ambientali statunitensi. La decisione, giustificata dall’amministrazione come un tentativo di ridurre i regolamenti che ostacolano l’economia, prevede la revoca delle restrizioni sulle emissioni di gas serra delle centrali a carbone e delle industrie. Questa mossa rappresenta il passo più drastico finora compiuto per smantellare le misure adottate per contrastare il riscaldamento globale, in un momento in cui gli scienziati avvertono di una crescente emergenza climatica. A differenza

Donald Trump si appresta ad annunciare il più radicale smantellamento delle politiche per il clima finora attuato dagli Usa, primo contributore storico alle emissioni responsabili del riscaldamento globale. La sua amministrazione, infatti, sta per abrogare la ' endangerment finding ' del 2009, conclusione scientifica adottata sotto la presidenza dell'ex presidente democratico Barack Obama. "Stiamo ufficialmente ponendo fine al cosiddetto 'parere di pericolosità', una politica disastrosa dell'era Obama", ha affermato Lee Zeldin, amministratore dell'Agenzia per la protezione ambientale americana (E.

USA: Trump smantella le politiche ambientali Obama, torna indietro nella lotta al clima. Allarme scientifico.

Donald Trump ha firmato l’ordine che elimina le restrizioni ambientali introdotte dall’amministrazione Obama, tra cui il piano per ridurre le emissioni di gas serra, sostenendo che queste regole danneggiano l’economia americana.

Trump pronto al colpo di grazia su politiche climatiche e limiti ai gas serra decisi da Obama. “La più grande deregolamentazione nella storia”

Donald Trump si prepara a mettere mano alle politiche sul clima adottate durante l’amministrazione Obama.

