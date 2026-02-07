LIVE Italia-Svezia 4-9 curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA | azzurri fuori fase si complica il cammino verso la semifinale

Questa sera gli azzurri di curling hanno perso contro la Svezia con il punteggio di 4-9. La partita è andata male, con gli italiani che non sono riusciti a trovare ritmo in fase offensiva e si sono complicati il cammino verso la semifinale alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ora la speranza di avanzare si riduce, e bisogna aspettare i prossimi incontri per capire se ci saranno ancora possibilità di qualificazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING MISTO DALLE 19.05 16.01: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio 16.00: Si complica la rincorsa dell'Italia alle semifinali del orneo di curling misto. Stasera servirà una vittoria contro la Norvegia per continuare a sperare 15.58: La Svezia ha giocato la partita perfetta, ha piazzato 3 punti nel settimo end chiudendo l'incontro con il punteggio di 9-4 15.52: Due stone svedesi a punto dopo 4 tiri del settimo end 15.49: Due punti azzurri nel sesto end con il tiro di precisione di Constantini.

