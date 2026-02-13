Clamoroso Neanche l’Onu condivide le parole della sua relatrice Solo Travaglio e Salis ormai difendono la Albanese

Clamoroso: il portavoce di Guterres, Stephane Dujarric, ha dichiarato che né l’Onu né Francia e Germania condividono le parole di Francesca Albanese, la relatrice speciale per i Territori palestinesi, e che su molte sue affermazioni “non siamo d’accordo”. Solo Marco Travaglio e Salvatore Salis sono rimasti pubblicamente dalla sua parte, mentre il resto del organismo internazionale ha preso le distanze.

Francesca Albanese? " Non siamo d'accordo con gran parte di ciò che dice ". A dirlo, dopo che Francia e Germania hanno chiesto le dimissioni della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi, il portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, Stephane Dujarric. Arriva direttamente dall'Onu la più clamorosa delle scomuniche alla propria relatrice per la Palestina, le cui dimissioni sono state chieste da diversi Paesi, l'ultimo dei quali è l'Austria. Le sue posizioni oltranziste contro Israele non sono piaciute neanche nel Palazzo di Vetro. " Non userei i termini che lei sta usando per descrivere la situazione ", ha aggiunto Dujarric in un incontro con i giornalisti.