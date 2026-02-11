Francesca Albanese la Francia chiede le dimissioni della relatrice Onu | Parole inaccettabili su Israele

Il ministro degli Esteri francese, Jean Noel Barrot, ha annunciato che la Francia chiederà ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi. La motivazione sono le sue parole considerate inaccettabili su Israele. La vicenda ha già acceso un dibattito tra chi critica Albanese e chi invece difende la sua libertà di espressione. La Francia ha deciso di intervenire ufficialmente, chiedendo che abbandoni il suo incarico.

Il ministro degli Esteri della Francia, Jean Noel Barrot, ha annunciato che la Francia richiederà formalmente le dimissioni della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi, Francesca Albanese. Una decisione giunta a pochi giorni di distanza dalla partecipazione in videochiamata della rappresentante Onu all' Al Jazeera Forum, un evento di tre giorni organizzato dal network qatariota e dedicato al Medio Oriente. "La Francia condanna senza riserva alcuna le parole oltraggiose e irresponsabili della signora Albanese" pronunciate sabato scorso, "che prendono di mira non il governo israeliano, di cui è consentito criticare la politica, ma Israele in quanto popolo è in quanto nazione", ha spiegato il ministro francese, nel corso del suo intervento all'Assemblea Nazionale.

