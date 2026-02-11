Francesca Albanese la Francia chiede le dimissioni da relatrice Onu | Su Israele parole oltraggiose

La Francia ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi. Parigi accusa Albanese di aver pronunciato parole oltraggiose su Israele. La richiesta arriva dopo alcune dichiarazioni della relatrice che hanno sollevato polemiche a livello internazionale. Albanese, che si trova a New York, deve ora decidere se lasciare il suo incarico o rispondere alle pressioni francesi. La situazione mette in crisi il rapporto tra le Nazioni Unite e alcuni governi europei.

Parigi chiede le dimissioni della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi, Francesca Albanese. Il caso è stato sollevato dal ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, intervenuto all'Assemblea Nazionale: «La Francia condanna senza riserva alcuna le parole oltraggiose e irresponsabili della signora Albanese» pronunciate sabato scorso, «che prendono di mira non il governo israeliano, di cui è consentito criticare la politica, ma Israele in quanto popolo e in quanto nazione». Barrot ha annunciato Parigi chiederà le dimissioni di Albanese il prossimo 23 febbraio al Consiglio dei diritti umani dell'Onu. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Francesca Albanese, la Francia chiede le dimissioni da relatrice Onu: «Su Israele parole oltraggiose» Approfondimenti su Francia Parigi La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice Onu: "Su Israele parole oltraggiose" La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice Onu, dopo le sue parole su Israele. La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese dall’Onu per le sue parole contro Israele: “Oltraggiose” Parigi ha annunciato ufficialmente di voler rimuovere Francesca Albanese dall’incarico di relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Francia Parigi Argomenti discussi: Parigi chiede le dimissioni di Albanese: Parole oltraggiose su Israele; Albanese al forum col leader islamista: Israele nemico dell'umanità; Parigi chiede le dimissioni di Francesca Albanese, 'parole oltraggiose su Israele'; EDITORIALE – Carnevale senza maschera - Moked. Francesca Albanese, la Francia chiede le dimissioni da relatrice Onu: «Su Israele parole oltraggiose»Parigi chiede le dimissioni della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi, Francesca Albanese. Il caso è stato sollevato dal ministro degli ... ilmattino.it ONU, la Francia vuole le dimissioni di Francesca Albanese: Parole offensive contro gli israelianiIl ministro degli Esteri Barrot: Legittimo criticare il governo israeliano, ma lei prende di mira Israele come popolo e nazione. Inaccettabile ... msn.com «Israele nemico comune dell'umanità», Parigi chiede le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice Onu: «Parole oltraggiose» - facebook.com facebook Stasera, mercoledì 11 febbraio, alle 20,45, “Disunited Nations“, il film del regista francese Christophe Cotteret, sarà sugli schermi di 120 cinema italiani. Al termine della proiezione Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per il Territorio Pal x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.