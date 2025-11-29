Beni confiscati a Pagani Sessa IV | L’assegnazione deve essere discussa in Commissione
In consiglio comunale a Pagani è approdato il provvedimento per l’acquisizione al patrimonio dell'Ente di tre beni confiscati alla criminalità organizzata. L’opposizione ha chiesto un coinvolgimento pieno dell’assise nella definizione del futuro bando di progettualità, per assicurare trasparenza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? SAVE THE DATE! Segnaliamo questo importante convegno: "I BENI CONFISCATI UN VOLANO PER LA COMUNITÀ" "Come la cooperazione sui beni confiscati genera sviluppo sociale ed economico- Quando: Mercoledì 3 dicembre 2025, dalle ore 10.3 - facebook.com Vai su Facebook
? Venerdì 28/11, ore 9.30–13.30 Collegio Carlo Cattaneo, #Varese Secondo appuntamento di #RigeneraBene: l’uso sociale dei beni confiscati per una rigenerazione urbana uninsubria.it/rigenera-bene-… #uninsubria #legalità #beniConfiscati #rigener Vai su X
Beni confiscati a Pagani, Sessa (IV): “L’assegnazione deve essere discussa in Commissione” - L’opposizione ha chiesto un coinvolgimento pieno dell’assise nella definizione del futuro bando di progettualità, per assicurare trasparenza e finalità sociali chiare ... Lo riporta salernotoday.it
Pagani, beni confiscati alla criminalità: "Diventino luoghi di riscatto" - L'articolo Pagani, beni confiscati alla criminalità: "Diventino luoghi di riscatto" proviene da OttoPagine. Da msn.com
Beni confiscati alle mafie, cresce la trasparenza. Ma non ovunque - Cresce, e non poco, la trasparenza dei Comuni sui beni loro assegnati. Come scrive avvenire.it