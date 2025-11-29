Beni confiscati a Pagani Sessa IV | L’assegnazione deve essere discussa in Commissione

Salernotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In consiglio comunale a Pagani è approdato il provvedimento per l’acquisizione al patrimonio dell'Ente di tre beni confiscati alla criminalità organizzata. L’opposizione ha chiesto un coinvolgimento pieno dell’assise nella definizione del futuro bando di progettualità, per assicurare trasparenza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

beni confiscati pagani sessaBeni confiscati a Pagani, Sessa (IV): “L’assegnazione deve essere discussa in Commissione” - L’opposizione ha chiesto un coinvolgimento pieno dell’assise nella definizione del futuro bando di progettualità, per assicurare trasparenza e finalità sociali chiare ... Lo riporta salernotoday.it

beni confiscati pagani sessaPagani, beni confiscati alla criminalità: "Diventino luoghi di riscatto" - L'articolo Pagani, beni confiscati alla criminalità: "Diventino luoghi di riscatto" proviene da OttoPagine. Da msn.com

Beni confiscati alle mafie, cresce la trasparenza. Ma non ovunque - Cresce, e non poco, la trasparenza dei Comuni sui beni loro assegnati. Come scrive avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Beni Confiscati Pagani Sessa