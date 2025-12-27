Rieti Sequestrati oltre 30mila articoli non sicuri | maxi operazione della Guardia di Finanza
RIETI – Maxi operazione della Guardia di Finanza a tutela della salute dei consumatori. In occasione delle festività natalizie, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Rieti hanno intensificato i controlli sul territorio, portando al sequestro amministrativo di oltre 30mila articoli risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale ed europea. L’attività operativa, condotta dai finanzieri del Gruppo di Rieti presso diversi esercizi commerciali e mercatini della provincia reatina, ha permesso di individuare un’ampia gamma di prodotti potenzialmente pericolosi, tra cui decorazioni natalizie, giocattoli, bigiotteria, portachiavi e cosmetici. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
