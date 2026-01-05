Venezuela – Usa le ultime notizie in diretta Trump | Abbiamo l’accesso al petrolio

Le ultime notizie sul Venezuela e gli Stati Uniti aggiornano sulla situazione attuale. Oggi, 5 gennaio 2026, Donald Trump si presenterà davanti a un giudice federale a New York, in seguito alle accuse formulate dagli Stati Uniti. La vicenda riguarda anche questioni legate al petrolio, con Trump che afferma di avere accesso alle risorse energetiche. Qui trovate le informazioni più recenti e dettagliate sulla crisi in corso.

Oggi, 5 gennaio 2026, si presenterà davanti a un giudice federale a New York, per le accuse formali Usa a suo carico. Rodríguez, nominata presidente ad interim del Venezuela, afferma: “Lavoriamo insieme per la pace e il dialogo”. E avverte Trump: “Abbiamo noi il controllo del Venezuela”. Il presidente Usa ha ribadito le mire sulla Groenlandia e ha minacciato anche Colombia, Cuba e Messico. Di seguito le ultime notizie in diretta sulla crisi Usa-Venezuela. DIRETTA Ore 9 – Tajani: “Intervento legittimo, Usa vedevano minaccia” – L’intervento degli stati uniti in venezuela è stato “legittimo”, vista la “minaccia” che Washington “intravedeva” nel “narcotraffico”: così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervistato dall’emittente Rtl. 🔗 Leggi su Tpi.it

