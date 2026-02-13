Cinema Mnemonica lancia appello per preservare archivi digitali

Mnemonica, azienda specializzata nella conservazione di archivi digitali, ha lanciato un appello perché si preservino le collezioni cinematografiche online. La causa di questa richiesta deriva dal rischio di perdere materiali storici a causa della mancanza di adeguate misure di tutela. Durante la Berlinale, l’organizzazione ha organizzato un incontro dedicato ai responsabili degli archivi, con l’obiettivo di sensibilizzare sul valore di conservare le opere digitali per le generazioni future.

Roma, 13 feb. (askanews) – Mnemonica, content hub per la produzione cinematografica e la conservazione del patrimonio audiovisivo digitale, in collaborazione con l’European Film Market DocSalon and Archive Market della Berlinale, presenta il panel “Future Heritage. Garantire il futuro degli archivi cinematografici digitali” che si terrà il 16 febbraio (dalle ore 17:30 alle 18:30) presso il Documentation Center a Berlino. Con la transizione della produzione cinematografica al digitale, la conservazione a lungo termine delle opere audiovisive è diventata problematica: ha cominciato ad affidarsi a infrastrutture fragili e disperse, in maniera spesso casuale, con politiche e pratiche ancora ampiamente concepite per l’era analogica.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Nocera Superiore riceve oltre 141mila euro dal PNRR per la digitalizzazione degli archivi comunali.

Argomenti discussi: Future Heritage: a Berlino l’appello europeo per salvare la memoria del cinema digitale; FUTURE HERITAGE, Garantire il futuro degli archivi cinematografici digitali.

