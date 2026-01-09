Nocera Superiore 141mila euro dal Pnrr per gli archivi digitali

Nocera Superiore riceve oltre 141mila euro dal PNRR per la digitalizzazione degli archivi comunali. L’intervento, finanziato attraverso il programma

Oltre 141mila euro per digitalizzare l'ente e rendere accessibili da remoto le pratiche edilizie. Nocera Superiore rientra tra i beneficiari del programma "Risorse in Comune", l'iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica finanziata tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

