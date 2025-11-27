Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Quali sono le professioni che più rischiano di essere sostituite dall’IA? Si arriverà ad una legislazione nazionale e internazionale sulla questione del testamento digitale? Qual è l’importanza dello sviluppo di alleanze con le Big Tech? Come e quali sono i rischi dell’utilizzo dell’IA nelle questioni relative alle controversie nazionali e internazionali? Rischiamo di avere un futuro senza ricordi e che cosa sono gli “amanuensi digitali”? Sono solo alcune delle domande alle quali darà risposta il DIGEAT Festival, manifestazione internazionale su protezione dati, archivi digitali, IA e regole del futuro, in programma nel capoluogo salentino dal 27 al 29 novembre 2025. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Lecce: da oggi il Digeat festival Protezione dati, archivi digitali, intelligenza artificiale e regole del futuro