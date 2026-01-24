Maltempo Sicilia oltre €1mld di danni dopo ciclone Harry crollate strade e ponti distrutte case lungo costa da Messina a Siracusa – VIDEO

In seguito al maltempo causato dal ciclone Harry, la Sicilia ha subito danni stimati oltre un miliardo di euro. Strade, ponti e abitazioni lungo la costa da Messina a Siracusa sono stati gravemente colpiti, compromettendo infrastrutture e attività economiche. La regione si trova ora ad affrontare una difficile fase di ricostruzione e ripresa, con interventi urgenti per ricostruire un tessuto sociale ed economico duramente colpito.

Argomenti discussi: Ciclone in Sicilia, previsioni choc: venti oltre 120 km/h e piogge torrenziali.

Emergenza #maltempo in Sicilia. Le #ForzeArmate sono al fianco della popolazione. Nel video, personale e mezzi dell’ @Esercito impegnati nella rimozione dei detriti per consentire il ripristino della viabilità sul lungomare di Santa Teresa di Riva (ME), colpita x.com

Maltempo, arriva una nuova “doppia” perturbazione: sarà coinvolta anche la Sicilia https://qds.it/sicilia-maltempo-meteo-perturbazione-nuova-previsioni-pioggia-vento-domenica-sabato/ - facebook.com facebook