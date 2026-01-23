Danni del ciclone Harry Confcommercio | Subito la ricognizione lungo la costa

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni lungo la costa della provincia di Agrigento, in Sicilia. Confcommercio richiede un intervento immediato per una ricognizione approfondita della situazione, al fine di valutare i danni e avviare le misure di sostegno necessarie. È fondamentale intervenire tempestivamente per supportare le attività locali e ripristinare le condizioni di normalità nella zona colpita.

Il ciclone "Harry" ha colpito duramente la Sicilia, devastando in particolare il litorale della provincia di Agrigento. L'ondata di maltempo ha provocato gravi danni a strutture turistiche, attività commerciali e servizi essenziali, con una stima regionale che sfiora il mezzo miliardo di euro.

