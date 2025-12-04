Donoratico | Il suo conto è stato hackerato e si fanno inviare 18mila euro | due denunciati per truffa

Livornotoday.it | 4 dic 2025

Sono riusciti, spacciandosi per carabiniere e addetto antifrode, a far credere una donna di Donoratico che il suo conto corrente fosse stato hackerato convincendola così a fare un bonifico da 18mila euro per mettere al sicuro i fondi. Tuttavia le azioni di due 40enni sono state smascherate dai. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

