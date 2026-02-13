Una truffa con il Reddito di cittadinanza ha portato a una scoperta insolita: alcuni beneficiari usano il sussidio per giocare d’azzardo in una bisca clandestina. La polizia ha trovato diverse persone intente a scommettere con i soldi pubblici, invece di spenderli per le esigenze quotidiane. La scoperta si è verificata durante un’operazione contro il gioco illegale, che ha portato alla chiusura di un locale nascosto nel centro della città. Tra i giocatori, alcuni beneficiari del reddito di cittadinanza, ignari di essere sorvegliati, tentavano di vincere ai tavoli verdi improvvisati.

Gioco d’azzardo, ma finanziato dallo Stato, inconsapevole che qualcuno dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, la disastrosa misura assistenzialista diffusa a pioggia negli anni del governo Conte, potesse utilizzare quel sussidio, invece che per mangiare e comprare vestiti ai figli, per provare a vincere delle mani di poker a un tavolo verde clandestino. La Guardia di Finanza a Gallarate (Varese) ha fatto irruzione in una bisca trovando decine di persone intente a giocare a poker e a Texas Hold’em, la variante più rischiosa del gioco di carte più famoso. Il gestore è stato denunciato mentre altre 20 persone, tutti giocatori, sono state identificati dalle Fiamme Gialle nella sala da gioco, priva di qualunque autorizzazione, era nascosta all’interno della sede di un’ associazione sportiva dilettantistica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ci mancava solo il Reddito di “pokeranza”: l’ultima truffa col sussidio grillino in una bisca clandestina…

Approfondimenti su reddito mancava

Il croupier che si giocava il reddito di cittadinanza in una bisca clandestina a Gallarate (Varese) è stato scoperto dalla Guardia di Finanza, che ha smantellato un giro illegale di gioco d’azzardo nascosto tra le mura di un magazzino abbandonato.

Quando il locale chiudeva, la bisca clandestina di poker iniziava a Gallarate, dove la guardia di finanza ha scoperto tornei illegali organizzati in una sala di un’associazione sportiva dilettantistica, con alcuni partecipanti che rischiavano di perdere il reddito di cittadinanza.

Ultime notizie su reddito mancava

Argomenti discussi: Epstein, via l'uomo di Starmer. I file e l'ombra degli 007 russi; Il Var fai da te, in promozione abruzzese annullato un gol per un tocco di mano ripreso da un dirigente; Vicino Roma sul Lago di Bracciano ha aperto una panetteria radicale e idealista; F1 troppo complicata. Hamilton è sicuro: I tifosi non capiranno.

Arriva il Milan, Juric: Ci mancano solo i gol. La carta Kossounou per arginare LeaoIl tecnico nerazzurro fa il punto alla vigilia della sfida col Milan: Con Carnesecchi abbiamo parlato, a volte si dicono cose sbagliate. De Roon torna a centrocampo. Lookman sta dando il massimo, ma ... bergamonews.it

Verso Atalanta-Milan, Juric: Siamo in crescita, ci manca solo il gol. Tutto chiarito con CarnesecchiImbattuta nelle prime otto giornate, ma con solo due vittorie all'attivo. L'Atalanta di Ivan Juric nel turno infrasettimanale di Serie A affronta una sfida cruciale per l'alta classifica contro il ... sportmediaset.mediaset.it

Aree di crisi, no del Governo Meloni agli ammortizzatori sociali in deroga per 300 famiglie L’assessora regionale Desirè Manca contro il provvedimento su Porto Torres e Portovesme: «In quelle zone il lavoro non è solo reddito ma riscatto sociale e dignità» - facebook.com facebook