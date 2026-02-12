Referendum Gratteri | Le persone perbene voteranno ' No' gli imputati e la massoneria deviata per il ' Sì'

Gratteri punta il dito contro chi sostiene il sì al referendum. Secondo il magistrato, sono le persone per bene a votare no, perché credono nella legalità e nel rispetto delle regole. Chi invece spinge per il sì, dice, sono gli imputati e chi ha rapporti con la massoneria deviata. La campagna si scalda, e le parole di Gratteri accendono il dibattito tra gli italiani.

"È certo che per il 'No' voteranno le persone perbene, le persone che credono nella legalità come pilastro importante per il cambiamento della Calabria. Voteranno per il 'Sì', ovviamente, gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente". Così il procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, in una intervista video rilasciata al "Corriere della Calabria!, risponde a Lucia Serino che gli chiede se ritenga che "territori storicamente un po' trascurati dall'amministrazione dello Stato, come la Calabria, siano istintivamente sabotatori di tutto ciò che è l'amministrazione dello Stato, quindi anche del sistema della legalità".

