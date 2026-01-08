Estensioni Chrome rubano chat | allarme per 900.000 utenti di ChatGPT e DeepSeek

Recenti studi di sicurezza informatica segnalano che alcune estensioni Chrome stanno sottraendo chat e dati sensibili di circa 900.000 utenti di ChatGPT e DeepSeek. Questa vulnerabilità rappresenta un rischio per la privacy degli utenti e richiede attenzione per prevenire potenziali abusi o furti di informazioni. È importante essere consapevoli delle estensioni installate e aggiornare regolarmente i propri strumenti di sicurezza.

Estensioni Chrome rubano chat e dati sensibili, mettendo a repentaglio la privacy di quasi un milione di utenti in tutto il mondo: è questo il preoccupante allarme lanciato dai ricercatori di sicurezza informatica nelle ultime ore. L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nel nostro flusso di lavoro quotidiano ha aperto nuove frontiere di produttività, ma ha parallelamente creato vettori di attacco inediti. Una recente indagine ha portato alla luce due specifiche estensioni presenti sul Chrome Web Store, progettate non per assistere l’utente, ma per esfiltrare sistematicamente le conversazioni intrattenute con i più noti modelli di IA, tra cui ChatGPT e il sempre più diffuso DeepSeek. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Estensioni Chrome rubano chat: allarme per 900.000 utenti di ChatGPT e DeepSeek Leggi anche: ChatGPT introduce le chat di gruppo: collaborazione e idee tra diversi utenti Leggi anche: ChatGPT Atlas, arriva il browser di ChatGPT, che sfida Google Chrome Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Cancellate subito queste due estensioni AI da Chrome: rubano i vostri dati. Cancellate subito queste due estensioni AI da Chrome: rubano i vostri dati - Gli utenti che hanno già installato le estensioni sono ben 900 mila e rimuoverle non è così facile come si potrebbe pensare. ilsoftware.it

Queste estensioni Chrome malevoli rubano le credenziali degli utenti - Due estensioni per Chrome apparentemente innocue stanno mettendo a rischio i dati sensibili di migliaia di utenti, principalmente in Cina. tomshw.it

Estensioni infette nello store di Chrome: queste sono ancora online - Le estensioni Phantom Shuttle per Chrome rubano le credenziali e il traffico via proxy: risultano ancora online sullo store ufficiale. msn.com

Nuove vulnerabilità in router D-Link, estensioni Chrome e dispositivi TOTOLINK espongono reti e dati sensibili Vulnerabilità, D-Link, Google Chrome, router ift.tt/KR3UOnE x.com

Koi Security ha scoperto che dietro a centinaia di estensioni sul Chrome Web Store e Microsoft Edge si nascondevano malware dormienti. Fra queste il noto Clean Master. Gravi le responsabilità dei marketplace - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.