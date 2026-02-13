Chris Paul annuncia il ritiro | una carriera leggendaria senza l' anello

Chris Paul ha deciso di smettere di giocare a causa di un infortunio al polso che gli ha impedito di competere ai massimi livelli. Dopo 18 anni in NBA, il famoso playmaker lascia il campo con oltre 20.000 punti segnati e più di 10.000 assist, ma senza aver mai conquistato il titolo. La sua carriera si è sviluppata tra diverse squadre, tra cui i Los Angeles Clippers e gli Phoenix Suns, dove ha lasciato un’impronta duratura.

Una delle figure più influenti della pallacanestro moderna chiude ufficialmente la sua fase da giocatore: Chris Paul ha annunciato il ritiro dal basket professionistico. La sua carriera, caratterizzata da una leadership impeccabile, una visione di gioco prodigiosa e una gestione dell'attacco senza pari, rimane una pietra miliare per chi osserva da vicino l'evoluzione del ruolo del playmaker. Con una presenza di 21 stagioni in NBA, Paul ha mantenuto standard di rendimento elevatissimi, affermandosi come uno dei migliori passatori della storia. È diventato l'unico giocatore a guidare per punti, assist o rimbalzi la NBA in tre decadi diverse, con miglioramento riconosciuto in diverse annate: è stato il migliore della lega per assist nelle stagioni 2007-08, 2008-09, 2013-14, 2014-15 e 2021-22.