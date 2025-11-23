Risultati Nba | dodicesima vittoria di fila per i Pistons Chris Paul annuncia il ritiro
Detroit (Stati Uniti), 23 novembre 2025 – Sembra davvero senza sosta la corsa dei Detroit Pistons primi della classe in solitaria ad Est, che nella notte hanno sconfitto 129-116 i Milwaukee Bucks e hanno messo assieme la dodicesima vittoria di fila, portandosi così a un solo successo dal record di inizio stagione della franchigia – fatto registrare nel 2005-2006 (15-2) – e dal primato di successi consecutivi, i 13 messi assieme nel ’90 e nel 2004 (annate culminate con la vittoria del titolo NBA). Grande protagonista nell’ennesima perla della franchigia del Michigan, che ha controllato la gara sin dall’inizio accelerando nel secondo quarto con un break di 39-26, è stato Cade Cunningham, il quale ha sfiorato la tripla doppia portando a casa un bottino di 29 punti, 10 assist e 8 rimbalzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
