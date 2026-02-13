Chris Paul annuncia il ritiro | il basket perde un genio del parquet

Chris Paul lascia il basket dopo oltre vent’anni di carriera, una decisione che sorprende molti appassionati. La sua scelta deriva da un lungo percorso di infortuni e momenti difficili, che hanno influito sulla sua voglia di continuare a giocare. Conosciuto come uno dei migliori playmaker della sua generazione, Paul ha lasciato un segno indelebile sul parquet, grazie anche a alcune stagioni da protagonista con le sue squadre.

Chris Paul ha annunciato il ritiro dal basket giocato dopo più di 21 stagioni nell’NBA, chiudendo un percorso che lo ha consacrato come uno degli artefici più intelligenti del gioco e tra i migliori passatori di sempre. La neutralità della sua leggenda resta legata all’esempio di una carriera costruita su studio, disciplina e una continua ricerca della competizione, elementi che hanno plasmato non solo la sua pallacanestro ma anche la cultura di squadra che ha guidato nel tempo. La figura di Paul è stata associata a una chiarezza di mente incredibile in campo, capace di leggere le situazioni con anticipo e di dettare i ritmi di una partita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

