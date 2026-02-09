juventus spalletti sbotta sugli arbitri non professionisti

Luciano Spalletti si è sfogato al termine della partita contro la Lazio, criticando duramente gli arbitri. Il tecnico dell’Inter ha preso di mira l’arbitro Guida, in particolare per il gol annullato a Koopmeiners, definendo la gestione arbitrale “non professionale”. Le sue parole sono arrivate subito dopo il fischio finale, evidenziando il suo disappunto e la sua insoddisfazione per le decisioni prese in campo.

Le parole di Spalletti sull’arbitro Guida Luciano Spalletti non ha risparmiato critiche alla gestione arbitrale sui microfoni di DAZN al termine del match contro la Lazio, con focus sul gol annullato a Koopmeiners. L’episodio Teun Koopmeiners aveva sbloccato la sfida tra Juve e Lazio su un’azione che aveva visto in precedenza anche L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Dopo le recenti polemiche sugli arbitri, Rocchi ha espresso la sua intenzione di dimettersi, affermando di essere pronto a lasciare “domattina” se necessario.

Luciano Spalletti ha criticato gli arbitri dopo il pareggio della Juventus contro la Lazio.

