La Serie A si accende con le grandi sfide tra Inter e Juventus. Chivu sfida il tabù Sassuolo, mentre Spalletti mette in sicurezza il suo numero dieci. Le due squadre sono chiamate a rispondere alle pressioni delle inseguitrici, in una giornata che potrebbe cambiare gli equilibri in classifica.

La ventiquattresima giornata di Serie A entra nel vivo con i riflettori puntati sulle due grandi protagoniste della stagione, chiamate a rispondere ai segnali lanciati dalle inseguitrici. Dopo il successo del Napoli di Antonio Conte contro il Genoa, che ha accorciato temporaneamente a sei le lunghezze di distanza dalla vetta, l’ Inter di Cristian Chivu è attesa questo pomeriggio al Mapei Stadium per un test che profuma di trappola. In serata, invece, toccherà alla Juventus di Luciano Spalletti difendere il piazzamento Champions nell’insidioso incrocio casalingo contro la Lazio, in un turno che si è aperto con le sfide salvezza Bologna-Parma e Lecce-Udinese. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Inter e Juve, risposte da scudetto: Chivu sfida il tabù Sassuolo, Spalletti blinda il n°10

Inter e Bologna si preparano a confrontarsi in una partita che rappresenta una sfida importante per entrambe le squadre.

L’Inter di Cristian Chivu continua la sua serie positiva con una sesta vittoria consecutiva, grazie alle reti di Dimarco e Thuram.

