La vita nel Cpr di Milano disegnata da Alì | Torture e privazioni un mese senza vedere il cielo
Alì, testimone delle condizioni nel Cpr di Milano, denuncia le privazioni e le difficoltà vissute quotidianamente. Dopo aver raccolto testimonianze e documentato le condizioni disumane, ha deciso di condividere la sua esperienza con Fanpage, offrendo uno sguardo autentico sulla realtà che si svolge all’interno del centro. Questa testimonianza evidenzia le criticità e la necessità di un confronto su temi legati ai diritti umani e alla gestione dei centri di detenzione.
Dopo aver documentato le "condizioni disumane" vissute nel Cpr di Milano, Alì (nome di fantasia) ha deciso di portare Fanpage.it direttamente dentro il Corelli. Lo ha fatto in un modo che nessuno aveva mai tentato prima: disegnando una mappa del Cpr. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Trattati come bestie”: la denuncia di Ali, trattenuto nel Cpr di Milano tra sporcizia, docce gelide e cibo scadente
Leggi anche: Trattenuto ingiustamente in un Cpr, 23enne torna libero: la “sentenza storica” di Ali
La vita nel Cpr di Milano disegnata da Alì: Torture e privazioni, un mese senza vedere il cielo.
La nuova vita delle torri più discusse di Milano. Ora su milanocittastato.it facebook
L'abbraccio tra Chiara Ferragni e la mamma Marina Di Guardo fuori dal tribunale di Milano dopo l'assoluzione dell'influencer dall'accusa di truffa aggravata per i casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. " finito un incubo, sono molto contenta x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.