La vita nel Cpr di Milano disegnata da Alì | Torture e privazioni un mese senza vedere il cielo

Alì, testimone delle condizioni nel Cpr di Milano, denuncia le privazioni e le difficoltà vissute quotidianamente. Dopo aver raccolto testimonianze e documentato le condizioni disumane, ha deciso di condividere la sua esperienza con Fanpage, offrendo uno sguardo autentico sulla realtà che si svolge all’interno del centro. Questa testimonianza evidenzia le criticità e la necessità di un confronto su temi legati ai diritti umani e alla gestione dei centri di detenzione.

