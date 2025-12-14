Karim recluso a Ponte Galeria nonostante fragilità mentali e dipendenze | Diritto alla salute negato ai migranti

Karim, recluso a Ponte Galeria nonostante fragilità mentali e dipendenze, è stato recentemente liberato grazie a un intervento della Corte d’Appello di Roma. Il suo caso evidenzia le criticità del sistema sanitario nei centri di permanenza per i rimpatri, dove persone vulnerabili spesso non ricevono le cure adeguate, tra diagnosi sommarie e mancate visite specialistiche.

Dalla tossicodipendenza ai disturbi psichiatrici, passando per certificazioni sanitarie sommarie e mancate visite specialistiche: il caso di Karim, liberato dal Cpr di Ponte Galeria dopo l'intervento della Corte d'Appello di Roma, riporta al centro le gravi falle del sistema sanitario nei centri di permanenza per i rimpatri e una prassi che continua a colpire persone vulnerabili.

Immigrati, la storia di Karim - Karim ha 24 anni, un forte accento milanese, una vita in Italia, una fidanzata italiana e un figlio in arrivo. repubblica.it

