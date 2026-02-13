Chioggia | studenti cantano brano neofascista al Giorno del Ricordo Ministero avvia accertamenti CGIL e PD chiedono interventi urgenti
Gli studenti di un liceo di Chioggia hanno cantato il brano
Gli studenti di un istituto comprensivo di Chioggia, in provincia di Venezia, hanno interpretato il brano "Di là dall'acqua" della Compagnia dell'Anello durante la commemorazione del Giorno del Ricordo del 10 febbraio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
CasaPound, Pd e Avs chiedono al governo di sciogliere l’organizzazione neofascista: “Violenta e pericolosa”
Prof di sinistra schedati, il ministero avvia accertamenti
Il ministero dell’Istruzione ha aperto un’istruttoria dopo che Azione Studentesca, il movimento di studenti di destra, ha lanciato la campagna ‘La nostra scuola’.
Argomenti discussi: Mantovanelli, al Porto un ingegnere braccio destro di Gasparato: il nuovo segretario generale è veronese; Nuovo cavalcavia di Calvecchia, al via i cantieri: 'direttissima' sopraelevata sulla rotonda davanti all'Outlet pronta entro il 2027.
Studenti delle medie cantano un brano neofascista durante il Giorno del ricordo, Cgil: «Inammissibile». Il sindaco: «Racconto...CHIOGGIA - Esplode la polemica sulla scuola media Galileo Galilei di Chioggia, dove lo scorso 10 febbraio, nel Giorno del Ricordo, gli studenti ... msn.com
Studenti cantano Di là dall'acqua nel Giorno del Ricordo: polemica a ChioggiaChioggia, studenti cantano un brano della Compagnia dell’Anello al Giorno del Ricordo: Cgil chiede l’intervento dell’Ufficio scolastico. nordest24.it
Chioggia, studenti cantano un brano della Compagnia dell’Anello al Giorno del Ricordo: Cgil chiede l’intervento dell’Ufficio scolastico. #Veneto #Venezia #Cronaca #Inprimopiano x.com
https://www.chioggianews24.it/chioggia-polemica-sul-brano-eseguito-dagli-studenti-nel-giorno-del-ricordo/ - facebook.com facebook