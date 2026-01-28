prof di sinistra schedati il ministero avvia accertamenti

Il ministero dell’Istruzione ha aperto un’istruttoria dopo che Azione Studentesca, il movimento di studenti di destra, ha lanciato la campagna ‘La nostra scuola’. La vicenda ha scatenato polemiche e proteste tra le forze di sinistra, che accusano gli organizzatori di schedare i professori di sinistra. Il ministero ha confermato di aver avviato verifiche, ma ancora non sono state rese note le conclusioni. La situazione resta tesa nelle scuole italiane.

E’ bufera dopo l’iniziativa di Azione studentesca, movimento di studenti di destra, che ha avviato la campagna ’La nostra scuola’. Sui muri e all’interno di alcuni istituti, da Cuneo a Palermo, sono comparsi striscioni e manifesti che invitano gli studenti a rivelare “i professori che fanno propaganda”. L’obiettivo è la stesura di un report nazionale, si legge sui volantini, con un Qr code da scansionare per rispondere ad un questionario con poche domande. Alcune delle quali riguardano le strutture, le gite e le condizioni generali della scuola ma una chiede: “hai uno o più professori di sinistra che fanno propaganda durante le lezioni? Descrivi uno dei casi più eclatanti”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Il ministero dell’Istruzione ha aperto un’indagine dopo aver scoperto che alcuni studenti di FdI hanno distribuito un questionario con domande sui professori di sinistra.

Il Ministero dell’Istruzione ha aperto un’indagine dopo la diffusione di un questionario online in un liceo di Pordenone.

Argomenti discussi: Si schedano i docenti di sinistra? Il caso in Parlamento.

