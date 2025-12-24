CasaPound Pd e Avs chiedono al governo di sciogliere l'organizzazione neofascista | Violenta e pericolosa
In un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, i leader di Pd e Avs Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli tornano a chiedere lo scioglimento di CasaPound, l'organizzazione neofascista di estrema destra: "Violenta e razzista". 🔗 Leggi su Fanpage.it
CasaPound, Pd e Avs chiedono al governo di sciogliere l'organizzazione neofascista: "Violenta e pericolosa" - In un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, i leader di Pd e Avs Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli tornano ...
