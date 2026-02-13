China hands over satellite ground station to Namibia state media reports

La Cina ha trasferito ufficialmente una stazione di ricezione satellitare a Namibia, secondo quanto riferiscono i media locali. La consegna si è svolta vicino a Windhoek, la capitale del paese, e rappresenta un passo importante per rafforzare la collaborazione tra i due Paesi. La stazione, costruita con tecnologia cinese, permetterà ora a Namibia di migliorare le proprie capacità di comunicazione satellitare.

The Chinese-built ground data receiving station will "significantly enhance Namibia's ability to receive and process remote-sensing data from satellites," the state-run Xinhua news agency said on Friday. As the U.S. has pulled back from aid to African countries, China has been building alliances and widening its space footprint on the continent, offering satellites, laboratories, and monitoring stations. Beijing says it is helping boost African space programmes because it wants no country left behind. Reuters has reported that China's aid projects are giving it access to a broader surveillance network as it seeks space dominance.