Chiariello difende Manna e chiama in causa Conte, mentre il tifoso napoletano commenta con ira le recenti scelte di mercato del club. La polemica si accende dopo le dichiarazioni dell’ex allenatore, che ha criticato pubblicamente il lavoro del direttore sportivo, accusandolo di aver sbagliato alcune operazioni fondamentali. Chiariello, invece, interviene in difesa di Manna, sostenendo che le decisioni prese sono state influenzate anche dalla gestione di Conte, e sottolinea come le tensioni tra i due abbiano complicato le trattative di questa estate. La discussione si sposta così su un piano più personale, con i tif

Il dibattito attorno al Napoli si concentra sempre più sulla figura del direttore sportivo. Nel suo editoriale su Radio CRC, Umberto Chiariello ha preso posizione in difesa di Giovanni Manna, ritenuto bersaglio di critiche eccessive in una stagione complessa. “Il problema è che si sta gettando fango sul Napoli. L’anello debole è diventato Giovanni Manna, che ha due colpe: è giovane, in un Paese per vecchi come l’Italia, ed è direttore sportivo in una stagione complicata. Si dice che sia incapace, che gli vada stracciato il tesserino. Io non ci sto a questo massacro di un giovane dirigente che lavora tanto e, a mio avviso, anche bene. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Chiariello difende Manna e chiama in causa Conte

Approfondimenti su chiariello difende

Il confronto tra Napoli e Como ha acceso le polemiche in questi giorni.

Dopo la partita tra Juventus e Napoli, Antonio Conte ha nuovamente citato il calendario e gli infortuni come cause delle difficoltà della sua squadra.

#CHIARIELLO PUNTO CHIARO 13/11/25: «La situazione CONTE ha portato al FAR WEST!»

Ultime notizie su chiariello difende

Argomenti discussi: Conte-Napoli, vertice a fine stagione con De Laurentiis; Ceravolo si difende: Preparazione? Parliamo di imprevedibile, non di sciocchezze.

Chiariello: Manna, critiche ingiuste! Responsabilità hanno un solo nomeUmberto Chiariello è tornato a parlare a Radio Crc e nel suo editoriale ha dichiarato: Il problema è che si sta gettando fango sul Napoli. L’anello debole ... tuttonapoli.net

Giuffredi difende Vergara: “Basta strumentalizzazioni” Intervenuto su A Pranzo con Chiariello, l’agente Mario Giuffredi prende posizione netta sul caso che ha coinvolto Antonio Vergara, finito al centro del dibattito arbitrale. “Conosco Vergara da quando era nel - facebook.com facebook