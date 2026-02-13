Chiari | Mercatini di San Faustino

Domenica 15 febbraio, i mercatini di San Faustino tornano a Chiari, portando nel centro storico decine di bancarelle con artigiani e venditori locali. Le strade si riempiranno di stand che offrono abbigliamento, oggetti di design e prodotti vari, creando un’atmosfera vivace e colorata. La manifestazione coinvolge tutta la comunità, attirando famiglie e appassionati di shopping.

🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su san faustino San Valentino e San Faustino: il "Dirty Talk" al Nostos Teatro Telecamera di sicurezza vandalizzata a San Faustino, il Comune denuncia e la sostituisce A San Faustino, una telecamera di sicurezza è stata vandalizzata. Ultime notizie su san faustino Argomenti discussi: Chiari si prepara a festeggiare San Faustino: tre giorni di eventi tra tradizione e cultura/ ECCO IL PROGRAMMA; San Faustino, a Chiari dal 13 al 15 tre giorni di festa tra cultura, fede e spettacolo; Che festa! L'identità clarense risplende nei due Patroni; San Faustino e Giovita, al via le feste patronali. La festa di San Faustino a Chiari: luna park, premi e 59 bancarelleSul fronte della festa, dal 13 al 22 febbraio luna park in piazza Martiri, dove domenica 15 febbraio arriveranno anche 59 bancarelle per gli storici Mercatini, con Pro loco e Botteghe di Chiari. giornaledibrescia.it Chiari si veste a festa per San Faustino: un weekend ricco di eventiLe celebrazioni prenderanno il via nel pomeriggio di venerdì. Sabato laboratori per bambini e un convegno sulla sanità organizzato dall'Ancri. Domenica santa messa, mercatini e concerto del corpo band ... quibrescia.it Domenica 15 febbraio , in occasione di San Faustino, continua a festeggiare con noi l'amore in ogni sua sfaccettatura. Possibilità di menù fisso ( light lunch ) o oppure alla carta. Prenota il tuo tavolo al 328 907 29 86 - facebook.com facebook «In piazza con noi» a Chiari per i patroni san Faustino e Giovita x.com