Telecamera di sicurezza vandalizzata a San Faustino il Comune denuncia e la sostituisce

A San Faustino, una telecamera di sicurezza è stata vandalizzata. Il Comune di Viterbo ha prontamente denunciato l’accaduto e ha provveduto alla sostituzione del dispositivo. Con questa iniziativa, l’amministrazione rafforza gli interventi di sicurezza urbana, in particolare nel centro storico, per garantire un ambiente più sicuro e sorvegliato per cittadini e visitatori.

Sicurezza urbana a Viterbo, l'amministrazione comunale ha deciso di mettere mano al portafoglio per sistemare il sistema di videosorveglianza cittadino, quella "Vedetta civica" che ha il compito di sorvegliare le vie del centro storico e non solo. Due gli occhi elettronici spenti che.

